Пассажиропоток в Курумоче уменьшился на 27%

По результатам работы международного аэропорта Курумоч объем пассажирских перевозок в апреле 2022 г. составил 155 тыс. человек, что на 27% ниже аналогичного показателя "допандемийного" 2019 г., сообщает пресс-служба воздушной гавани. На внутренних направлениях объемы снизились на 20%, на международных - на 59%.

Пассажиропоток в Москву сократился на 36%. Международные перевозки в апреле также существенно сократились: в 2019 г. за рубеж в марте вылетело 39 тыс. пассажиров, а в 2022-м - только 16 тысяч. Незначительный рост отмечен только на межрегиональных направлениях: за апрель количество пассажиров, выбравших перелеты по России, минуя Москву, составило 62 тыс. человек, что на 13% больше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно прогнозам на май, отрицательная динамика показателей сохранится в связи с ограничением полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, хотя именно эти направления традиционно пользовались популярностью в период майских выходных.



