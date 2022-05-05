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Общество

"Превращают наш город в безобразие": в Самаре прошли слушания по застройке ЗИМа и парковки ТЦ "Парк Хаус"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественные обсуждения проектов застройки территории бывшего завода им. Масленникова и парковки торгового центра "Парк Хаус" признаны состоявшимися. Заключение о результатах обсуждений опубликовано на сайте администрации Самары в четверг, 5 мая.

Фото: samadm.ru

Свое мнение граждане могли подать через сайт мэрии (всего поступили 444 мнения), в письменном или электронном виде в адрес городского департамента градостроительства (696 мнений, включая коллективные обращения). Можно было оставить запись в журнале экспозиции проекта, куда пришли два отрицательных мнения в отношении заявителя ООО "ФизРазвитие" и одно отрицательное мнение — в отношении заявителя ООО Специализированный застройщик "Древо.ЗиМ".

Две последние заявки вызвали наибольший общественный резонанс — по их проектам жители города высказывались наиболее активно.

ООО "ФизРазвитие" подавало заявку на высотную застройку на земельном участке общей площадью 16580 кв. м (с кадастровым номером 63:01:0713001:745) на ул. 22 Партсъезда — Московское шоссе — участок располагается в непосредственной близости от ТЦ "Парк Хаус". Из 110 голосов, поданных через сайт мэрии, сторонники строительства вышли вперед с небольшим перевесом — 58 голосов "за" и 48 — "против". В письменном виде пришли три положительных отзыва против одного отрицательного.

В целом, противники проекта высказывались более развернуто и аргументированно, выражая свое недовольство уплотнительной застройкой, предсказывая пробки и заторы на прилегающих улицах, а также дефицит мест в школах, детсадах, поликлиниках и аварии на коммунальных сетях, и без того перегруженных. Возмущение жителей усугублял тот факт, что высотки планируется возводить, по сути, на территории действующей парковки возле ТЦ, которой и сейчас не хватает для посетителей и жителей уже существующих домов.

"В г. Самаре за последние годы не организована ни одна новая парковка (если не считать прилегающие к новым домам придомовые стоянки), при этом продолжают уничтожаться (застраиваться жилыми домами) существующие парковки. Это натурально вредительство!" — писали жители в своих посланиях к мэрии, в заключение предложив "поставить вопрос о профпригодности архитектора Самары".

Заявку на второй резонансный проект подало ООО Специализированный застройщик "Древо.ЗиМ". Согласно проекту, на бывшей промышленной территории планируется многоэтажная жилая застройка с коэффициентом застройки 0,7 и количеством парковочных мест 0,65 на одну квартиру, с предельной высотой здания 100 м. Все это должно располагаться на земельном участке площадью 50000 кв. м (с кадастровым номером 63:01:0613002:3154).

Наиболее бурное обсуждение прошло на сайте администрации — всего поступило 175 мнений (66 положительных и 94 отрицательных). Но сторонникам застройки все же удалось одержать победу — через отзывы, поступившие в письменном виде в адрес ДГС. На 160 однотипных посланий ("положительное мнение" без аргументации) не пришлось ни одного отрицательного.

Положительные мнения на сайте не изобиловали разнообразием и в основном сводились к рассуждению, что в Самаре мало красивых домов и с землями бывших заводов надо что-то делать.

Противники "бомбили" проект по множеству позиций — от "качества земли" на месте бывшего оборонного предприятия, которая могла быть отравлена целым набором химикатов, до нарушения "коридоров проветривания" городских кварталов со стороны Волги — без этого городу попросту нечем будет дышать в жаркое время года.

"Такая высотность полностью обезобразит вид города со стороны Волги, закроет вид существующим домам, создаст непредсказуемые нагрузки на берег Волги. Коэффициент 0,7 на застройку превращает территорию в нагромождение непонятного хаоса домов. Коэффициент 0,65 для парковки — это недопустимо, так как в этом районе нет городского транспорта. Соответственно, количество личного транспорта будет превышать даже коэффициент 1, так что о коэффициенте 0,65 даже говорить нечего. Такие застройки превращают наш город в безобразие", — писали недовольные жители.

Нарекания вызвала и увеличенная этажность домов: "Считаю нецелесообразным увеличение этажности и, как следствие, количества квартир, т. к. в этом районе не готова инфраструктура для новых жителей: школы №№ 58 и 54 переполнены, в детской и взрослой поликлиниках запись к узким специалистам за два месяца. Также уже сейчас есть большие сложности с количеством машин, в часы пик образуются огромные пробки на ул. Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали. Уменьшение парковочных мест приведет к тому, что и без того узкую улицу Липецкую заставят машинами".

В итоге проект "ФизРазвития" получил 54 отрицательных мнения и 61 положительное, а проект ООО Специализированный застройщик "Древо.ЗиМ" — 98 отрицательных при 227 положительных. Организаторы признали общественные обсуждения состоявшимися и рекомендовали при подготовке проекта правил землепользования и застройки города учесть поступившие мнения — заниматься этим будет специальная комиссия при главе Самары.

Напомним, 27 апреля ООО "ФизРазвитие" (новый собственник ТЦ "Парк-Хаус") представило проект многоэтажного жилого дома, который компания планирует в границах улиц XXII-го Партсъезда и Московского шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус".

В тот же день мэрия Самары опубликовала проект визуализации проекта застройки территории бывшего ЗИМа площадью 50 тыс. кв. метров. Компания "Древо.ЗиМ" планирует использовать участок под многоэтажную застройку.

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