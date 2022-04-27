Появилась визуализация проекта застройки территории ЗиМа

Мэрия Самары опубликовала проект визуализацию проекта застройки территории бывшего ЗиМа площадью 50 тыс. кв. метров. Компания "Древо.ЗиМ" планирует использовать участок под многоэтажную застройку.

Согласно проекту, предельная высота зданий составит 75 метров. Предусмотрено одно парковочное место на квартиру. Под застройку планируется отвести 60% территории, но, по информации на эскизах, ее плотность могут увеличить "в зоне Липецкой-Ново-Садовой и по Волжскому фасаду за счет высотных доминант". Между Ново-Садовой и будущей набережной предполагается организовать пешеходные связи.

Всего застройщик планирует возвести семь многоэтажных жилых домов высотой от 11 до 31 этажа — всего 1944 квартиры. Также в проекте есть детский сад на 171 место, ФОК и больница. Под озеленение отведено 25% от площади территории квартала.