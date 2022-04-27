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Строительство Строительство и недвижимость

Появилась визуализация проекта застройки территории ЗиМа

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала проект визуализацию проекта застройки территории бывшего ЗиМа площадью 50 тыс. кв. метров. Компания "Древо.ЗиМ" планирует использовать участок под многоэтажную застройку.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Согласно проекту, предельная высота зданий составит 75 метров. Предусмотрено одно парковочное место на квартиру. Под застройку планируется отвести 60% территории, но, по информации на эскизах, ее плотность могут увеличить "в зоне Липецкой-Ново-Садовой и по Волжскому фасаду за счет высотных доминант". Между Ново-Садовой и будущей набережной предполагается организовать пешеходные связи.

Всего застройщик планирует возвести семь многоэтажных жилых домов высотой от 11 до 31 этажа — всего 1944 квартиры. Также в проекте есть детский сад на 171 место, ФОК и больница. Под озеленение отведено 25% от площади территории квартала.

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Последние комментарии

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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