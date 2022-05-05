Открытие Private Banking рассказал клиентам о перспективах инвестиций на российском фондовом рынке

Банк провел вебинар "Старт восстановления фондового рынка России: исторический шанс купить хорошие активы по привлекательной цене" о перспективах инвестирования в новой реальности.

Андрей Шенк, директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking и Виталий Исаков, директор по инвестициям УК "Открытие" на конкретных примерах прошлых кризисов показали, почему период высокой неопределенности в экономике и на фондовом рынке — лучшее время для инвестирования. Они проанализировали потенциальную доходность российского рынка акций и облигаций на горизонте трех лет.

По мнению экспертов, несмотря на разную природу кризисов, с которыми сталкивалась Россия — дефолт в 1998 году, мировой финансовый кризис в 2008 году, санкции и падение мировых цен на нефть в 2014-м, пандемия COVID-19 в 2020-м — падение и последующее восстановление котировок происходит из-за особенностей психологии участников рынка. А эти психологические особенности, в отличие от поводов для коррекции, никогда не меняются. Поэтому рынок акций остается лучшим инструментом долгосрочного сохранения покупательской способности сбережений в условиях инфляции.

Эксперты также подробно рассказали о возможностях для инвестирования через продукты УК "Открытие".