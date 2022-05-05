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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области отметили лучших экспортеров года

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил лучшие экспортно ориентированные компании региона среди крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителей выявляли в основных сферах деятельности - промышленности, высоких технологий, агропромышленного комплекса и услуг. Отдельной номинацией отметили компании, совершившие "прорыв года".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Глава региона Дмитрий Азаров многократно говорил о совместной работе с бизнесом и трудовыми коллективами предприятий и многократно поручал структурным подразделениям правительства вести с ними тесную, плодотворную работу.

"Главный запас прочности - в людях, жителях области, - заявил он в апреле на заседании штаба по устойчивому развитию экономики. - Открытая работа, консолидация усилий всех трудовых коллективов (а мы просто должны жить их жизнью), наше внимательное отношение к тем вопросам, которые задают люди, оперативное реагирование там, где нужна наша помощь, позволят нам справиться с ситуацией, поскольку это будет настоящее соработничество с людьми. Объединив усилия, мы справимся с любой задачей, потому что вместе мы можем больше".

"Центр поддержки экспорта Самарской области в этом году вошел в десятку лучших в стране. При его поддержке предприятия региона экспортировали продукции на 4,2 млрд рублей. Сегодня многие из вас находятся в режиме перестройки и принятия важных стратегических решений. Мы готовы вместе с вами проводить эту работу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и определить новые точки роста как для ваших компаний, так и для региона в целом!" - обратился министр к руководителям предприятий.

Экспортерами года в сфере агропромышленного комплекса стали компании "Пегас-Агро" и "Услада" - производители сельскохозяйственной техники и кондитерских изделий, соответственно.

"Инфотранс" и "Развитие" получили награды как лучшие экспортеры в сфере высоких технологий, которые создают наукоемкую техническую продукцию для индустрии транспорта и инновационный цифровой продукт для преподавания анатомии в современных медицинских университетах.

Лучшими промышленными экспортерами стали АО "ТЯЖМАШ", которое на протяжении 80 лет выпускает оборудование для современных тепловых, гидроэлектростанций, металлургических и горнодобывающих комбинатов, а также для наземных стартовых комплексов, и ООО "Вуд Энд ЛэзерТехнолоджис", продающее уникальные деревянные пазлы в более чем 100 стран мира.

Самарский областной клинический онкологический диспансер и "Дельта Пром" стали лучшими экспортерами года в сфере услуг. Компания "Дельта Пром" разработала уникальную технологию для увеличения добычи нефти, а в клинический диспансер за амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью ежегодно обращаются более трех-четырех тысяч человек из других государств и регионов России.

И наконец, комиссия министерства экономического развития и инвестиций отметила компании, совершившие настоящий прорыв в освоении зарубежных рынков. "Прорывом года" стали компании "Пегас-Агро" и "Феррони Тольятти" - крупнейший завод России по производству дверей. Ключевыми рынками для завода на текущий момент являются Казахстан, Киргизия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. Компания расширяет присутствие на балканском направлении и в Прибалтике через новых контрагентов в Сербии, Черногории и Латвии.

Гид потребителя

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