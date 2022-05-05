В чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" определили сильнейшие сборные Самарской области

При поддержке "Т Плюс" в Самаре прошли решающие игры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Сильнейшими сборными стали девушки из Ставропольского района и юноши из Сызрани.

Этот сезон стал для лиги "КЭС-БАСКЕТ" юбилейным. За минувшие 15 лет число регионов-участников выросло до 68. Непосредственно в чемпионате Самарской области в сезоне 2021–2022 гг. за место в финале боролись юные баскетболисты из 35 муниципальных образований региона. Следует отметить, что финал в Самарской области из-за введенных в стране ограничений был перенесен и прошел уже после суперфинала чемпионата.

У девушек в финале встретились сборные из Советского района областной столицы и Ставропольского района. На паркете все решилось в третьей десятиминутке. Команда Ставропольского района добилась преимущества в 14 очков, после чего уверенно довела матч до победы. У юношей команда из Сызрани взяла инициативу в свои руки с самого начала игры.

Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки. Самыми ценными игроками финала стали Екатерина Хлепитько (Ставропольский район) и Александр Тарбеев (Сызрань).

Результаты регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области:

Девушки:

I место — Ставропольский район;

II место — Советский район Самары;

III место — Октябрьский район Самары

Юноши: