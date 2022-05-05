Ремонтника из Тольятти обвиняют в убийстве заказчицы

В Тольятти направили в суд уголовное дело 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, днем 9 февраля 2022 г. обвиняемый, занимавшийся ремонтами, обсуждал работу с заказчицей в ее квартире на ул. Матросова. Женщина отказалась от его услуг и получила три удара ножом. Несмотря на это, жертва продолжила сопротивляться. Злоумышленник задушил ее.

Полицейские задержали подозреваемого в аэропорту, он пытался уехать из страны.