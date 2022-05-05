В Самаре ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 мая, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 65-летний водитель Hyundai Creta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.