Банк "Открытие" снижает ставки по всем кредитам для предпринимателей

С 5 мая снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 15%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту - 16%.
Банк "Открытие" предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств - пять лет, на инвестиционные цели - 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка - полностью онлайн.
Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").