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ПСБ запустил семейную ипотеку для военных по ставке от 4,3% годовых

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил новую программу "Семейная военная ипотека" по ставке от 4,3% годовых*. Воспользоваться льготной программой смогут семьи военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы (НИС), у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок.

Условия "Семейной военной ипотеки" распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России. Максимальная сумма кредита составляет 4,77 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредитования — 25 лет (до достижения военнослужащими 50 лет на дату возврата кредита).

"ПСБ является лидером рынка военной ипотеки — более 60 тысяч военнослужащих решили жилищный вопрос с помощью нашей ипотеки. ПСБ постоянно совершенствует клиентские сервисы и условия по программам кредитования, чтобы сохранить доступность ипотеки для широкого круга заемщиков. Мы уверены, что программа "Семейной военной ипотеки" поможет семьям военнослужащих решить жилищный вопрос уже в ближайшее время. Военнослужащие при приобретении жилья могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки семей с детьми, в том числе использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса", — отметил директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

В рамках "Семейной военной ипотеки" решение о выдаче кредита принимается в день обращения. Клиенты ПСБ могут подать заявку и документы дистанционно, а также воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности.

*Процентная ставка 4,3% годовых в рублях применяется по программе "Семейная военная ипотека" для участников накопительное-ипотечной системы, у которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок, либо есть ребенок (до 18 лет) с ограниченными возможностями, рожденный до 31 декабря 2022 года, при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика. Максимальная сумма кредита до 4,77 млн рублей. Первоначальный взнос от 15% до 90%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 месяцев, но не более достижения заемщиком возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 325

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