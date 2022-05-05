Антикризисные меры поддержки предпринимательства дадут развитию бизнеса новый импульс

Диалог между властью и бизнесом Новокуйбышевска, состоявшийся на площадке форума "За бизнес", посвящался поиску новых возможностей для малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

В нем приняли участие глава города Сергей Марков, представители областной прокуратуры, органов местного самоуправления и предприниматели из городских округов и муниципальных районов Самарской области.

Как перестроить и развить бизнес, как создать новые логистические цепочки, как защитить права предпринимателей, устранить административные барьеры и, наконец, как сформировать инвестиционную привлекательность муниципальных образований региона? Эти и другие вопросы стали предметом для обсуждения и поиска решений для представителей малого и среднего бизнеса.

По мнению экспертов, малый и средний бизнес Самарской области скоро ожидает стремительное развитие. Член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева, оценивая меры поддержки предпринимательства, сказала, что они помогут улучшить экономическую ситуацию в Новокуйбышевске.

"Диалог между властью и бизнесом помогает ставить проблемы и вместе находить пути их решения, - отметила Наталья Абдулаева. - В условиях санкций это позволяет представителям малого и среднего бизнеса избегать больших потерь. Я считаю, что предпринимателям Новокуйбышевска нужно объединяться, инвестировать, продолжать развиваться и заботиться о главном - здоровье своих сотрудников и потребителей их продукции. Для этого сейчас созданы все условия".