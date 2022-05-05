Антикризисные меры поддержки предпринимательства дадут развитию бизнеса новый импульс

Диалог между властью и бизнесом Новокуйбышевска, состоявшийся на площадке форума "За бизнес", посвящался поиску новых возможностей для малого и среднего бизнеса в условиях санкций.
В нем приняли участие глава города Сергей Марков, представители областной прокуратуры, органов местного самоуправления и предприниматели из городских округов и муниципальных районов Самарской области.
Как перестроить и развить бизнес, как создать новые логистические цепочки, как защитить права предпринимателей, устранить административные барьеры и, наконец, как сформировать инвестиционную привлекательность муниципальных образований региона? Эти и другие вопросы стали предметом для обсуждения и поиска решений для представителей малого и среднего бизнеса.
По мнению экспертов, малый и средний бизнес Самарской области скоро ожидает стремительное развитие. Член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева, оценивая меры поддержки предпринимательства, сказала, что они помогут улучшить экономическую ситуацию в Новокуйбышевске.
"Диалог между властью и бизнесом помогает ставить проблемы и вместе находить пути их решения, - отметила Наталья Абдулаева. - В условиях санкций это позволяет представителям малого и среднего бизнеса избегать больших потерь. Я считаю, что предпринимателям Новокуйбышевска нужно объединяться, инвестировать, продолжать развиваться и заботиться о главном - здоровье своих сотрудников и потребителей их продукции. Для этого сейчас созданы все условия".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html