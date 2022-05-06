ПСБ снизил ставки по ипотеке в рамках госпрограмм

ПСБ снизил ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой.

Минимальная ставка 7% действует по программе "Военная ипотека. Госпрограмма"*. Размер кредита — до 3,68 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредитования — 25 лет (до достижения военнослужащими 50 лет на дату возврата кредита).

По обновленной "Госпрограмме-2020" ставка снижена до 8,59% годовых**. Первоначальный взнос — от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей — на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

"Мы активно развиваем жилищное кредитование с господдержкой, в том числе за счет совместных программ с застройщиками. Для российских семей ипотека с господдержкой остается самым востребованным и доступным способом решить вопрос с жильем. Мы дополнительно снижаем ставки по этим программам и предоставляем еще ряд опций для того, чтобы клиенты могли комфортно обслуживать ипотеку. Например, клиенты ПСБ имеют возможность дополнительно к действующей ставке по "Госпрограмме-2020" получить дисконт на срок от шести месяцев до года за счет субсидирования ставки со стороны застройщика либо зафиксировать низкую ставку на весь срок кредитования", — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.