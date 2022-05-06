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РСХБ предлагает пенсионерам Самарского региона получить 2022 рубля за перевод пенсии в банк

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский региональный филиал Россельхозбанка приглашает жителей региона старшего возраста принять участие в акции и получить 2022 рубля за перевод пенсии в РСХБ. Средства будут перечислены на счет новым клиентам равными частями (по 505,5 рублей) на протяжении четырёх месяцев на карту, открытую в рамках тарифного плана "Пенсионный".

Стать участником акции могут клиенты, не имевшие открытых счетов в Россельхозбанке по состоянию на 18 апреля 2022 года.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

  • в период по 15 июля 2022 года (включительно) оформить карту с тарифным планом "Пенсионный" в Россельхозбанке;
  • в период по 15 июля 2022 года (включительно) оформить заявление на перевод пенсионных выплат на счет, открытый в Россельхозбанке, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ;
  • в период по 30 августа 2022 года (включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ, и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев;
  • в месяц первого зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд совершать минимум одну операцию каждый месяц на любую сумму по любой оплате товара в торговых терминалах или оплачивать товар в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты, выпущенной в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ.

Условиями акции предусмотрено, что вознаграждение выплачивается клиенту на протяжении четырех месяцев при условии совершения минимум одной транзакции в месяц. В случае если в один из четырех месяцев данная операция не будет совершена, вознаграждение за этот месяц не выплачивается.

Выплаты по акции будут производиться с 1 мая 2022 года до 30 декабря 2022 года на карту, выпущенную в рамках тарифного плана "Пенсионный" Россельхозбанка.

Подробную информацию об акции "2 022 рубля при переводе пенсии в Россельхозбанк" можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, на официальном сайте www.rshb.ru (ссылка на условия акции rshb.ru/natural/cards/actions/pension-transfer/) и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

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