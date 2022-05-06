РСХБ предлагает пенсионерам Самарского региона получить 2022 рубля за перевод пенсии в банк

Самарский региональный филиал Россельхозбанка приглашает жителей региона старшего возраста принять участие в акции и получить 2022 рубля за перевод пенсии в РСХБ. Средства будут перечислены на счет новым клиентам равными частями (по 505,5 рублей) на протяжении четырёх месяцев на карту, открытую в рамках тарифного плана "Пенсионный".
Стать участником акции могут клиенты, не имевшие открытых счетов в Россельхозбанке по состоянию на 18 апреля 2022 года.
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- в период по 15 июля 2022 года (включительно) оформить карту с тарифным планом "Пенсионный" в Россельхозбанке;
- в период по 15 июля 2022 года (включительно) оформить заявление на перевод пенсионных выплат на счет, открытый в Россельхозбанке, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ;
- в период по 30 августа 2022 года (включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ, и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев;
- в месяц первого зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд совершать минимум одну операцию каждый месяц на любую сумму по любой оплате товара в торговых терминалах или оплачивать товар в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты, выпущенной в рамках тарифного плана "Пенсионный" РСХБ.
Условиями акции предусмотрено, что вознаграждение выплачивается клиенту на протяжении четырех месяцев при условии совершения минимум одной транзакции в месяц. В случае если в один из четырех месяцев данная операция не будет совершена, вознаграждение за этот месяц не выплачивается.
Выплаты по акции будут производиться с 1 мая 2022 года до 30 декабря 2022 года на карту, выпущенную в рамках тарифного плана "Пенсионный" Россельхозбанка.
Подробную информацию об акции "2 022 рубля при переводе пенсии в Россельхозбанк" можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, на официальном сайте www.rshb.ru (ссылка на условия акции rshb.ru/natural/cards/actions/pension-transfer/) и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?