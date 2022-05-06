В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

19 апреля местная жительница потеряла банковскую карту, а позже с ее счета пропало 4 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что деньги потерпевшей в тот же день списали через терминал в магазине в Комсомольском районе. Они изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попала предполагаемая злоумышленница. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемой: славянская внешность, на вид 32-36 лет, рост 174-178, худощавого телосложения, светлые волосы средней длины, была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные полуботинки на каблуке.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-53, 8(927)7967755 или 112.