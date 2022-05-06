В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
19 апреля местная жительница потеряла банковскую карту, а позже с ее счета пропало 4 тыс. рублей.
Правоохранители выяснили, что деньги потерпевшей в тот же день списали через терминал в магазине в Комсомольском районе. Они изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попала предполагаемая злоумышленница. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы разыскиваемой: славянская внешность, на вид 32-36 лет, рост 174-178, худощавого телосложения, светлые волосы средней длины, была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные полуботинки на каблуке.
Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-53, 8(927)7967755 или 112.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу