В Тольятти нашли очередную "резиновую" квартиру

Тольяттинские участковые обнаружили фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, 37-летний безработный местный житель в марте поставил на миграционный учет в своей квартире 20 иностранцев. Предоставлять им место для проживания он не собирался.

Задержанный признал вину и рассказал, что получил за "услуги" 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.