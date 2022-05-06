ВТБ начинает выдавать кредиты на мотоциклы KTM

ВТБ и ГК Автодом, официальный дилер мотоциклов KTM в России, объявляют о начале сотрудничества. Теперь клиенты банка смогут приобрести мототехнику австрийской марки в кредит.
Оформить заявку на финансирование можно по двум документам (паспорту и водительскому удостоверению категории A) на сайте, в центрах автокредитования ВТБ или в дилерских центрах КТМ. Средства доступны в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до семи лет.
В сумму кредита можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Первоначальный взнос по программе банка составляет от 20% стоимости мотоцикла. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемое транспортное средство. Минимальная ставка составляет 15,9%. Она доступна при условии страхования жизни заемщика на весь срок кредитного договора.
"Несмотря на климатические особенности России, мотоциклы сегодня становятся востребованной альтернативой автомобилю. Они интересны как жителям крупных городов и путешественникам, передвигающимся по шоссе, так и любителям экстремальных заездов по пересеченной местности. По итогам первого квартала ВТБ профинансировал покупку мототехники примерно на 110 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок увеличился почти на 30%. Сегодня мы сотрудничаем более чем с 60 дилерами, реализующими мототехнику, и в планах увеличить их число до 500. С началом сезона мы начали сотрудничать с еще одним партнером. Рассчитываем, что широкий выбор брендов в нашей линейке будет способствовать дальнейшему росту интереса населения к покупке мотоциклов", — отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
"Мы активно готовимся к открытию мотосезона 2022 и ищем способы сделать покупку и владение мотоциклом KTM наиболее выгодными для наших клиентов. Сегодня мы запустили совместную кредитную программу с банком ВТБ. Это позволит покупателям-физическим лицам приобрести байк на максимально комфортных условиях. Размер первоначального взноса, срок кредита и процентная ставка рассчитываются индивидуально под каждого клиента. Программа будет доступна во всех дилерских центрах КТМ в России", — рассказал о новом продукте руководитель отдела импорта Автодом KTM, официального дистрибьютора мотоциклов KTM в России, Дмитрий Смоляков.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?