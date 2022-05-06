Андрей Кислов: "Мы не позволим поставить под сомнение мир и свободу"

Представитель Самарской области в Совете Федерации, сенатор РФ Андрей Кислов планирует 9 мая лично поздравить с Днем Победы ветеранов Красноярского и Сергиевского районов и вручить им праздничные подарки. Накануне он обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и остальным землякам с поздравлением.
Сенатор отметил, что день 9 мая 1945 года навсегда вошел в историю как подвиг советского солдата, спасшего мир от фашизма. "Наши деды и прадеды показали всему миру непобедимую силу духа и любви к своей Родине. Исторический масштаб и значение Дня Победы неподвластны времени. Мы всегда будем равняться на поколение победителей", - подчеркнул парламентарий.
Андрей Кислов убежден, что в этом святом празднике есть частичка личной истории каждой российской семьи. "И тем ценнее для каждого из нас этот праздник, и тем острее мы воспринимаем те события, которые сейчас происходят в мире. К сожалению, определенные силы пытаются поставить под сомнение мир и свободу, подаренные нашими предками. Наша страна, наш президент и наша армия сейчас делают все необходимое, чтобы этого не допустить", - отметил сенатор.
Он выразил уверенность, что благодаря единению жителей страны мы сможем преодолеть все испытания и сохранить мирную жизнь.
Отдельно Андрей Кислов обратился к ветеранам: "Низкий вам поклон за защиту нашей Родины и послевоенное возрождение страны! От всей души желаю вам здоровья, активного долголетия и мирного неба!"
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.