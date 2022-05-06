16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Кислов: "Мы не позволим поставить под сомнение мир и свободу" На заседании федерального штаба по региональному развитию обсудили меры поддержки строительной отрасли В Управлении федерального казначейства по Самарской области сменился руководитель Игорь Буренков обсудил с заместителями глав регионов ПФО реализацию Стратегии государственной политики РФ Владимир Путин поддержал идею создания семейного конкурса на платформе "Россия - страна возможностей"

Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов: "Мы не позволим поставить под сомнение мир и свободу"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 159
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представитель Самарской области в Совете Федерации, сенатор РФ Андрей Кислов планирует 9 мая лично поздравить с Днем Победы ветеранов Красноярского и Сергиевского районов и вручить им праздничные подарки. Накануне он обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и остальным землякам с поздравлением.

Сенатор отметил, что день 9 мая 1945 года навсегда вошел в историю как подвиг советского солдата, спасшего мир от фашизма. "Наши деды и прадеды показали всему миру непобедимую силу духа и любви к своей Родине. Исторический масштаб и значение Дня Победы неподвластны времени. Мы всегда будем равняться на поколение победителей", - подчеркнул парламентарий.

Андрей Кислов убежден, что в этом святом празднике есть частичка личной истории каждой российской семьи. "И тем ценнее для каждого из нас этот праздник, и тем острее мы воспринимаем те события, которые сейчас происходят в мире. К сожалению, определенные силы пытаются поставить под сомнение мир и свободу, подаренные нашими предками. Наша страна, наш президент и наша армия сейчас делают все необходимое, чтобы этого не допустить", - отметил сенатор.

Он выразил уверенность, что благодаря единению жителей страны мы сможем преодолеть все испытания и сохранить мирную жизнь.

Отдельно Андрей Кислов обратился к ветеранам: "Низкий вам поклон за защиту нашей Родины и послевоенное возрождение страны! От всей души желаю вам здоровья, активного долголетия и мирного неба!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5