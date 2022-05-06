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Государство и Бизнес Экономическая политика

Росимущество лишает компанию, аффилированную замминистра РФ, аэропорта в Смышляевке

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области потребовало от ООО "Солнце" освободить территорию аэропорта в Смышляевке.

Фото: Архив «ВН»

В частности, компанию обязывают вернуть рулежную дорожку и место стоянок для самолетов, швартовочные площадки и места стоянок для вертолетов Ми-8, взлетно-посадочную полосу, авиаперрон.

Все эти объекты компания арендует у РФ с 2013 года. Тогда был заключен договор аренды с ЗАО "Аврора", которое впоследствии преобразовали в ООО "Аврора". Последнее реорганизовали путем разделения на две организации: ООО "Авиалайнер" и ООО "Аврора". В 2015 г. по допсоглашению аренда аэропорта перешла "Авиалайнеру". В 2019 г. эта организация была присоединена к ООО "Солнце".

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Солнце" руководит и владеет Юлия Шпак. Она же была собственником ООО "Авиалайнер", которое до того принадлежало выходцу из Самары Василию Шпаку (ныне заместителю министра промышленности и торговли РФ). Юлия Шпак также выступает совладельцем якутского ООО "Моголох", которое занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Как ранее писали в СМИ, ООО "Аврора" тесно сотрудничало с местным территориальным управлением Росимущества, являясь фаворитом сразу нескольких аукционов, проведенных ведомством в 2013 году. "Аврора"  получила в аренду активы сызранской площадки Самарского речпорта, а также аэропорта Смышляевка на 49 лет с ежегодной платой 929 тыс. рублей. Сообщалось, что компания сдаст объекты недвижимости в субаренду прежнему арендатору - ООО "Аэропорт "Смышляевка", с которым у федерального агентства случился конфликт. В 2019 г. в организации была запущена процедура банкротства.

У "Солнца" проблемы с платежами начались с 2017 года. Сейчас Росимущество взыскивает более 4 млн руб. долгов, накопленных с 2018 г., и пытается в суде расторгнуть договор аренды.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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