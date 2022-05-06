Росимущество лишает компанию, аффилированную замминистра РФ, аэропорта в Смышляевке

ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области потребовало от ООО "Солнце" освободить территорию аэропорта в Смышляевке.

В частности, компанию обязывают вернуть рулежную дорожку и место стоянок для самолетов, швартовочные площадки и места стоянок для вертолетов Ми-8, взлетно-посадочную полосу, авиаперрон.

Все эти объекты компания арендует у РФ с 2013 года. Тогда был заключен договор аренды с ЗАО "Аврора", которое впоследствии преобразовали в ООО "Аврора". Последнее реорганизовали путем разделения на две организации: ООО "Авиалайнер" и ООО "Аврора". В 2015 г. по допсоглашению аренда аэропорта перешла "Авиалайнеру". В 2019 г. эта организация была присоединена к ООО "Солнце".

Как ранее писали в СМИ, ООО "Аврора" тесно сотрудничало с местным территориальным управлением Росимущества, являясь фаворитом сразу нескольких аукционов, проведенных ведомством в 2013 году. "Аврора" получила в аренду активы сызранской площадки Самарского речпорта, а также аэропорта Смышляевка на 49 лет с ежегодной платой 929 тыс. рублей. Сообщалось, что компания сдаст объекты недвижимости в субаренду прежнему арендатору - ООО "Аэропорт "Смышляевка", с которым у федерального агентства случился конфликт. В 2019 г. в организации была запущена процедура банкротства.

У "Солнца" проблемы с платежами начались с 2017 года. Сейчас Росимущество взыскивает более 4 млн руб. долгов, накопленных с 2018 г., и пытается в суде расторгнуть договор аренды.