Банк "Открытие" снижает ставки по всем кредитам для предпринимателей

С 5 мая снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 15%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту — 16%.

Банк "Открытие" предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств — 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка — полностью онлайн.

Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.