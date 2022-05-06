УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") запустила стратегию доверительного управления "Защитная - Акции". Продукт полностью отвечает текущим рыночным потребностям и позволяет неквалифицированным инвесторам участвовать в росте высокорисковых активов при 100% защите капитала¹.
Стратегия "Защитная - Акции" дает возможность заработать за счет роста стоимости акций крупнейших российских компаний при условии 100% защиты капитала¹. Защиту обеспечивает управление портфелем консервативных инструментов с фиксированной доходностью, а потенциальный рост - инвестиции в паи фонда "Открытие - Акции". По итогам периода инвестирования клиент получает вложенные средства независимо от результата инвестиционной идеи стратегии.
Также инвестор может получить налоговый вычет в размере 52000 рублей в год в случае, если стратегия открыта в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):
"Стратегия "Защитная - Акции" в полной мере отвечает текущим запросам инвесторов. Мы понимаем, что после такого сильного снижения рынка клиенты очень аккуратно подходят к выбору инвестиционных продуктов. Поэтому наша задача - сохранить доверие к рыночным инструментам за счет формирования комбинированных продуктов, которые, с одной стороны, позволяют участвовать в росте акций ведущих отечественных компаний, а с другой - обеспечивают защиту капитала. Именно эти преимущества сочетает в себе стратегия "Защитная - Акции". В ближайшее время мы планируем запустить еще несколько уникальных для рынка продуктов".
По мнению управляющих УК "Открытие", российский рынок акций является самым перспективным инструментом для розничных инвесторов, который может позволить защитить сбережения от инфляции и получить реальный инвестиционный доход. Сложившаяся низкая оценка на рынке российских акций учитывает неминуемое краткосрочное ухудшение финансовых результатов и создает возможность получения высокой доходности для долгосрочных инвесторов, как уже случалось в периоды кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):
"Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие три года и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50% годовых на горизонте трех лет. При этом, даже если рост инфляции не будет остановлен, рынок акций, скорее всего, окажется наиболее подходящим инструментом для долгосрочного сохранения покупательской способности".
Минимальная сумма инвестирования составляет 50000 рублей. Стратегия предполагает наличие периода охлаждения (возможности вывода средств без потерь для клиентов) в течение 14 календарных дней с момента первого ввода активов, что может быть актуально в случае изменения личных обстоятельств инвестора.
Стратегию можно оформить в офисах банка "Открытие" и "Открытие Инвестиции".
¹ Защита инвестированного Клиентом капитала обеспечивается по истечении Срока действия Стратегии управления, при условии исполнения обязательств эмитентами облигаций, а также обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках Договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим. При этом сумма инвестированного Клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании Срока действия Стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, а также на налог на доходы физических лиц.
Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ". Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК "ОТКРЫТИЕ" можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842.
В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов (далее - Уведомление на вывод) по Стратегии управления "Защитная Акции", если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), активы, входящие в защитную часть, будут реализованы по рыночной цене, а реализация срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО "Открытие Брокер". Вывод Активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям.
Для стратегии управления "Защитная Акции" при первоначальном вводе, в том числе в договор ИИС, действует "период охлаждения" (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в "период охлаждения" предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС "период охлаждения" отсутствует.
Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет три года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения трех лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета "на взнос", а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет "на взнос" предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не гарантирует достижения ожидаемой доходности. В рамках стратегии управления "Защитная Акции" в состав инвестиционной части портфеля приобретаются срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры, условия которых определены в спецификации, размещенной на сайте брокера АО "Открытие Брокер, по адресу https://open-broker.ru/documents/dokumentyhttps://www.open-am.ru/ru/about/info-list/, спецификация внебиржевого опционного контракта для структурного продукта "С защитой капитала".
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов. Конфликт интересов возникает в случае:
1) совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее - участник группы);
2) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг;
3) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценные бумаги или иные финансовые инструменты. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами Клиентов.
До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 14, стр. 5, по телефону 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).
Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Инвестиции" - бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда - предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" - "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).