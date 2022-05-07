В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell

В Самаре выставлена на продажу АЗС на 19-м км Московского шоссе, работающая под брендом Shell. Соответствующее объявление на одном из сайтов появилось вечером 6 мая.
Примечательно, что в тот же день российская "дочка" Shell - ООО "Шелл Нефть" - заявила, что в ближайшие дни временно приостановит работу АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить продажу компании новому владельцу. Ранее, после начала спецоперации на Украине, Shell заявила о выходе из совместных предприятий на территории РФ.
Самарская АЗС продается за 200 млн рублей. Сообщается, что она ввeдeнa в экcплyaтaцию в 2004 г., а с 2017 г. работает по договору франшизы под брендом Shell.
По данным сайта "Шелл Нефть", в Самаре находится 11 АЗС бренда.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее