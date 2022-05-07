В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell

В Самаре выставлена на продажу АЗС на 19-м км Московского шоссе, работающая под брендом Shell. Соответствующее объявление на одном из сайтов появилось вечером 6 мая.

Примечательно, что в тот же день российская "дочка" Shell - ООО "Шелл Нефть" - заявила, что в ближайшие дни временно приостановит работу АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить продажу компании новому владельцу. Ранее, после начала спецоперации на Украине, Shell заявила о выходе из совместных предприятий на территории РФ.

Самарская АЗС продается за 200 млн рублей. Сообщается, что она ввeдeнa в экcплyaтaцию в 2004 г., а с 2017 г. работает по договору франшизы под брендом Shell.

По данным сайта "Шелл Нефть", в Самаре находится 11 АЗС бренда.