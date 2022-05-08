В воскресенье, 8 мая, в 18:00 ликвидировано возгорание сараев на ул. Советской Армии, 285, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что информация о данном пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:45. На месте происшествия горели сараи на площади 150 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 41 человека и 10 единиц техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пожар удалось ликвидировать в 18:00, погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.