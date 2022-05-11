В регионе побит рекорд по осадкам вековой давности

Во вторник, 10 мая, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

На метеостанции в Безенчуке зафиксирован новый рекорд в 10,3 мм (в 1915 г. - 9,7 мм).

Еще на пяти станциях в регионе были отмечены превышения по уровню осадков - Кинель-Черкассы, Аглос, Авангард, Серноводск и Большая Глушица.