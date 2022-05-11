Проект Академии Радио стартовал на платформе "Клипы" ВКонтакте

При поддержке Академии Радио на сервисе коротких вертикальных видео "Клипы" ВКонтакте 6-го мая был представлен проект #РАДИОАКТИВНОСТЬ, направленный на продвижение радио как площадки для потребления музыкального контента у молодой аудитории. Организатором проекта выступает Радиоплеер.ру — первый официальный агрегатор для прослушивания радио в России.

Чтобы принять участие, пользователям Клипов ВКонтакте нужно снять короткий вертикальный ролик, в котором они слушают любимую радиостанцию, и опубликовать его с хэштегом #радиоактивность. На протяжении месяца организаторы будут награждать авторов самых популярных и креативных видео недели сертификатом на авиаперелеты в размере 20 000 рублей. По итогу челленджа жюри выберет пятерку самых #радиоактивных видео, а пользователи ВКонтакте проголосуют за победителя проекта. Автор лучшего видео заберет сертификат в размере 100 000 тысяч рублей на авиаперелеты. Итоги конкурса будут подведены 14 июня в 18:00 по Москве.

"Одной из важных задач академии является укрепление влияния радиоиндустрии в медийном пространстве. Проект #РАДИОАКТИВНОСТЬ имеет схожие цели: потенциал обмена аудиториями между традиционными медиа и новыми площадками огромен. К тому же сейчас отличное время для таких коллабораций, когда и радио, и социальная сеть ВКонтакте обрели новый виток развития", — прокомментировала генеральный директор Фонда содействия развитию радиовещания "Академия Радио" Светлана Устинова.

Помимо Академии Радио, проект также поддержали крупные радиохолдинги страны — ГПМРадио, ГК "Выбери Радио", RNTI media group.

"Выбери Радио" всегда поддерживает инициативы, направленные на увеличение представленности радио в интернете. Радио должно выходить за пределы fm-среды и быть вместе со своими слушателями 24/7, сопровождая их в том числе и на просторах социальных сетей", — отметила операционный директор ГК "Выбери Радио" (входит в "МЕДИА1") Елена Хартвиг.

"Радио — это основное медиа по потреблению аудиоконтента в современном мире. И наш радиохолдинг не мог не поддержать проект #РАДИОАКТИВНОСТЬ, который демонстрирует интерес к радио со стороны пользователей ВКонтакте — одной из крупнейших интернет-площадок в России. Мы с удовольствием сами активно используем этот ресурс — у всех радиостанций "Газпром-Медиа Радио" большие группы во ВКонтакте, и это один из эффективных digital-каналов коммуникации с потребителями нашего продукта. Так что проект #РАДИОАКТИВНОСТЬ как нельзя лучше вписывается в деятельность ГПМ Радио, и мы приветствуем желание слушателей креативно и творчески показать свою любовь к радио — снять необычный клип и быть всегда ВКонтакте с любимой радиостанцией. Особенно приятно, что организатором проекта #РАДИОАКТИВНОСТЬ выступает Российская Академия Радио", — рассказал генеральный директор "Газпром-Медиа Радио" Вадим Терещук.

Проект #РАДИОАКТИВНОСТЬ обещает стать самым масштабным челленджем в области радио на сервисе коротких вертикальных видео "Клипы" ВКонтакте.