Самарца будут судить за попытку сбыта 25 свертков с героином

В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело 26-летнего мужчины, обвиняемого в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину задержали на ул. Ташкентской, когда он, по версии следствия, приехал за партией наркотика. У него в ботинке нашли 25 пакетиков с 45 г героина.

Подозреваемый пояснил, что в мессенджере получил от "куратора" информацию о местонахождении крупного тайника с наркотиком и должен был разложить героин по "закладкам" в разных районах города.