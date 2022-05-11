ТОАЗ провел общественные слушания по проекту установки узлов выдачи и перекачки жидкого аммиака

Тольяттиазот представил на общественные обсуждения проект по установке узлов выдачи и перекачки жидкого аммиака на территории цеха № 13 подготовки аммиака к транспортировке.

Ключевой темой на встрече с участием представителей компании, городской администрации и жителей города были разработанные проектные решения, особенно материалы оценки воздействия нового оборудования на окружающую среду. Проект строительства разработал Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза.

Согласно проекту, будет установлено две новых группы насосного оборудования для выдачи жидкого аммиака на производство карбамида и его перекачки в железнодорожные цистерны. Проектируемые узлы выдачи жидкого аммиака войдут в состав действующего цеха подготовки аммиака к транспортировке.

При реализации проекта внимание заострено на проведении мероприятий, предотвращающих экологические риски. Контролировать содержание аммиака в рабочей зоне будет автоматический газоанализатор. Для надежной работы каждый из насосов снабжен линиями рециркуляции аммиака в изотермические хранилища, предусмотрены блоки предохранительных клапанов и электрозадвижки, автоматически отключающие насосное оборудование в случае разгерметизации. Чтобы исключить аварийный розлив жидкого продукта, а также для безопасного сбора ливневых стоков установка оборудования будет производиться в поддоны с твердым непроницаемым покрытием. Все виды отходов будут утилизировать специализированные компании.

Общественные слушания признаны состоявшимися. По результатам проектная документация будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступивших от тольяттинцев. Далее ее направят на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Заключение о результатах обсуждений будет опубликовано на официальных сайтах Тольяттиазота и администрации города.

"В числе приоритетов компании — увеличить отгрузку аммиака в железнодорожные цистерны. В рамках развития производства мы планируем установить в цехе № 13 новое насосное оборудование, которое позволит усовершенствовать производственные процессы налива жидкого аммиака в железнодорожные цистерны и обеспечит бесперебойную подачу аммиака на производство карбамида", — отметил заместитель генерального директора по технической политике ПАО "ТОАЗ" Виктор Казачков.

"Проектом предусмотрено размещение двух групп насосов на наружной площадке цеха подготовки аммиака к транспортировке. Новое оборудование устанавливают взамен существующего, которое остается в резерве. Узлы расположены на закрытой территории действующего предприятия. Проектируемое производство соответствует всем требованиям природоохранного законодательства как в период строительства, так и при эксплуатации объекта", — рассказал главный инженер компании-разработчика ООО "НИАП" Илья Ефимцев.