ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 п. п.

ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, снизив свои базовые процентные ставки вслед за движением ключевой ставки. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, а беззалоговые — от 9,3%. Условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин.

На новые автомобили средства предоставляются в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. При покупке подержанной машины доступен кредит до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок до текущего обновления ставок, могут переоформить действующие автокредиты по более низким ценовым параметрам.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. В рамках беззалогового кредитования минимальная ставка доступна заемщикам при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель", а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Средства предлагаются в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

"Снижение ключевой ставки с дальнейшим снижением ставок по кредитам и стабилизация цен на новые и подержанные машины окажут положительное влияние на рынок автокредитования. Апрельское снижение ставок мгновенно показало положительный эффект — во второй половине месяца продажи автокредитов в ВТБ выросли на 30%. По разным данным, у покупателей по всей России интерес к подержанным автомобилям "возраста" 3-5 лет вырос в 2-3 раза, поскольку доступные автокредиты в этой категории делают такую покупку оптимальной по соотношению стоимости и качества", — прокомментировал и. о. начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Эксперты ВТБ ожидают в 2022 году более активного развития рынка автокредитования в сегменте подержанных транспортных средств. В текущих экономических условиях покупка таких моделей доступна без необходимости ждать поступления автомобиля. При этом более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорит переход рынка от сделок между физлицами в сегмент их покупки в салонах у автодилеров.

По оценке ВТБ, будут развиваться и новые финансовые инструменты. Эксперты считают, что широкое распространение могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Также ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению.