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Банки Финансы

"Открытие Инвестиции" продолжают снижать комиссии по БПИФ

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") продолжает улучшать условия по биржевым паевым инвестиционным фондам. Вслед за БПИФ облигаций комиссия снижена по биржевому фонду "Открытие — Акции РФ". Теперь принять участие в росте российского рынка акций можно еще выгоднее. Чтобы купить паи фонда, необходимо найти его по тикеру OPNR в торговых приложениях брокера.

После сильного снижения российский рынок акций имеет значительный потенциал для роста. Поэтому, инвестируя в БПИФ "Открытие — Акции РФ" сегодня, клиенты имеют возможность получить высокую доходность в будущем. По мнению управляющих УК "Открытие", восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат компаний может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней на горизонте трех лет.

Особенно приятно, когда инвестировать можно на привлекательных условиях. На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,41% до 0,97% годовых, а с 5 июня ее значение составит 0,99% годовых.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Только недавно мы почти вдвое снизили комиссию по БПИФ "Открытие — Облигации РФ", а сегодня с радостью сообщаем о значительном улучшении условий по еще одному биржевому фонду — "Открытие — Акции РФ". Мы делаем всё, чтобы наши клиенты принимали участие в росте рынка ценных бумаг на привлекательных условиях. Снизив комиссию, мы улучшим и результаты управления БПИФ, ведь средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, теперь будут инвестированы в его активы".

Напомним, БПИФ "Открытие — Акции РФ" инвестирует в бумаги крупнейших отечественных компаний, лидеров российской экономики, включая Норильский никель, Лукойл, НОВАТЭК, Газпром.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ". Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК "ОТКРЫТИЕ" можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Акции РФ" зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4523.

Ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить подробную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

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