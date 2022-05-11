"Открытие Инвестиции" продолжают снижать комиссии по БПИФ

УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") продолжает улучшать условия по биржевым паевым инвестиционным фондам. Вслед за БПИФ облигаций комиссия снижена по биржевому фонду "Открытие — Акции РФ". Теперь принять участие в росте российского рынка акций можно еще выгоднее. Чтобы купить паи фонда, необходимо найти его по тикеру OPNR в торговых приложениях брокера.

После сильного снижения российский рынок акций имеет значительный потенциал для роста. Поэтому, инвестируя в БПИФ "Открытие — Акции РФ" сегодня, клиенты имеют возможность получить высокую доходность в будущем. По мнению управляющих УК "Открытие", восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат компаний может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней на горизонте трех лет.

Особенно приятно, когда инвестировать можно на привлекательных условиях. На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,41% до 0,97% годовых, а с 5 июня ее значение составит 0,99% годовых.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Только недавно мы почти вдвое снизили комиссию по БПИФ "Открытие — Облигации РФ", а сегодня с радостью сообщаем о значительном улучшении условий по еще одному биржевому фонду — "Открытие — Акции РФ". Мы делаем всё, чтобы наши клиенты принимали участие в росте рынка ценных бумаг на привлекательных условиях. Снизив комиссию, мы улучшим и результаты управления БПИФ, ведь средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, теперь будут инвестированы в его активы".

Напомним, БПИФ "Открытие — Акции РФ" инвестирует в бумаги крупнейших отечественных компаний, лидеров российской экономики, включая Норильский никель, Лукойл, НОВАТЭК, Газпром.