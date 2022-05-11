В строю "Бессмертного полка" прошагали более 170 тысяч жителей Самарской области

"Бессмертный полк" масштабно прошагал по всей стране — плечом к плечу в строй прославляющих победителей в Великой Отечественной войне людей, по данным МВД, встали более 12 млн человек — это рекордная цифра за всё время проведения патриотической акции.

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.

Шествие "Бессмертного полка" в Самаре стартовало сразу после окончания военного парада: участники акции, которая в этом году была особенно масштабной, гордо пронесли портреты героев Великой Отечественной войны, память о которых хранится в каждой семье. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя, участника Великой Отечественной войны Михаила Михайловича Логойдо.

50 тыс. жителей Самары приняли участие в шествии "Бессмертного полка". К памятной акции присоединились во всех муниципальных образованиях Самарской области — более 121 тысячи. Таким образом, в Самарской области в нынешнем году число принявших участие в офлайн-шествии увеличилось больше, чем вдвое и составило 171 100 человек.

В 2019 году в акции приняли участие 10 млн россиян, из них 80 тысяч — жители Самарской области. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Атмосфера праздника царила в строю "Бессмертного полка". Погода установилась идеальная, как на заказ. Люди шли с портретами своих воевавших родственников по заранее определенному маршруту, — колонна начала свой путь от Молодогвардейской, прошла через площадь Куйбышева и дошла до улицы Маяковского, — пели военные песни, которые проникали в самое сердце, или шли молча, отдавая дань памяти погибшим героям.

"Люди очень ждали, соскучились по живому формату шествия. Несли портреты с фотографиями своих героев и ощущали сопричастность с ними, представлялось, что они идут рядом с нами, а сзади нас идут еще десятки тысяч людей, объединенных общим движением, ощущалась гордость за тех, кто переживал те страшные времена. Самарская область внесла огромный вклад в Победу — именно в Куйбышеве на эвакуированных предприятиях ковалась Победа, с аэродромов взлетали самолеты, уходили эшелоны с миллионами тонн продукции для нужд фронта", — делится впечатлениями руководитель Самарского регионального штаба "Бессмертный полк России" Светлана Прилепская.

В некоторых регионах количество участников шествия достигло рекордных показателей. Так, в Новосибирске на улицы с портретами ветеранов вышли 250 тысяч человек, более 170 тысяч — в Самаре, Уфе и в Казани. Более ста тысяч участников прошли в строю "Бессмертного полка" в Екатеринбурге, Саратове, Челябинске, Туле, Краснодаре, Волгограде, Омске. Причем во многих из этих городов количество участников вдвое превышало цифры отделенного двумя годами пандемии шествия 2019 года.

Автор идеи "Бессмертного полка", сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов уверен, что "Бессмертный полк" будет шагать по улицам до тех пор, пока мы храним память о наших героях, пока передаем из поколения в поколение воспоминания дорогих нашему сердцу ветеранов.

Трансляцию "Бессмертного полка онлайн" посмотрели около 1,5 млн человек. Она стартовала в День Победы в 10:00 по местному времени и сутки была доступна на странице онлайн-шествия, в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и в онлайн-кинотеатре Okko.

Онлайн-шествие дало возможность почтить память своих ветеранов тем, кто не смог принять участие в очном шествии "Бессмертного полка" по улицам и площадям. Это, в первую очередь, приграничные с территорией Украины населенные пункты, где традиционные шествия не смогли провести в связи с желтым уровнем опасности, и зарубежные страны, жителям которых не разрешили организовать шествия "Бессмертного полка".

Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности — на сайт "Бессмертного полка России" в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDOS-атаки, но трансляция "Бессмертного полка онлайн" продолжала идти в бесперебойном режиме. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия. Более 1,2 млн анкет, поступивших из разных уголков России и мира в единую базу "Бессмертного полка онлайн", проверили порядка 2000 добровольцев "Бессмертного полка России", примерно треть из них — партнеры из "Волонтеров Победы".

Также пользователи имели возможность перезапустить одобренные анкеты ветеранов, поданные в онлайн-шествие год назад. В круглосуточном режиме работала горячая линия "Бессмертного полка России", операторы которой дали более 6000 консультаций по вопросам участия в проекте.