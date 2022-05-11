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ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 мая, сотрудники УФСБ по Самарской области задержали руководителя государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Операцию проводили утром. Захарина задержали на рабочем месте. Кроме него, также "взяли" еще нескольких сотрудников ГИСН", - рассказал источник Волга Ньюс.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщает СК РФ, по версии следствия, в январе 2022 г. должностные лица ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации конструкций и элементов системы пожарной безопасности на объектах, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". После этого они составили заключения о соответствии объекта проекту, в том числе требованиям энергетической безопасности. На основании этих заключений минстрой Самарской области выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки несоответствиям. Это привело к срыву реализации национального проекта.

Захарин окончил в 1992 г. Самарский ордена "Знак почета" архитектурно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1992 г. он занимал должности в строительных организациях России.

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