ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

В среду, 11 мая, сотрудники УФСБ по Самарской области задержали руководителя государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина.

"Операцию проводили утром. Захарина задержали на рабочем месте. Кроме него, также "взяли" еще нескольких сотрудников ГИСН", - рассказал источник Волга Ньюс.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщает СК РФ, по версии следствия, в январе 2022 г. должностные лица ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации конструкций и элементов системы пожарной безопасности на объектах, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". После этого они составили заключения о соответствии объекта проекту, в том числе требованиям энергетической безопасности. На основании этих заключений минстрой Самарской области выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки несоответствиям. Это привело к срыву реализации национального проекта.