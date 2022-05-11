Статус ТОСЭР, реализация инвестпроектов и работа малого бизнеса: делегация областного минэкономразвития с рабочим визитом посетила Чапаевск

Представители областного министерства экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым регулярно посещают инвестиционные площадки, общаются с инвесторами и малым бизнесом разных муниципальных образований региона. Постоянный диалог с представителями предприятий и предпринимателями позволяет быть в курсе волнующих и проблемных вопросов, оперативно реагировать на сложные ситуации и разрабатывать дополнительные меры поддержки.

Так, делегация министерства посетила Чапаевск, где представители ведомства оценили ход строительства новых объектов, а также пообщались с инвесторами и малым бизнесом.

Одной из точек рабочей программы стала площадка индустриального парка "Чапаевск", где сегодня возводится крупный логистический центр маркетплейса "OZON". В результате реализации проекта будет создано более 3 000 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор OZON Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе. "Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Запустить объект планируется уже в июне этого года. Представители министерства пообщались с подрядчиком, осмотрели корпус, обсудили актуальные вопросы завершения строительства.

В целом территория индустриального парка "Чапаевск" составляет 193 гектара. Резидентами площадки сегодня являются четыре компании, еще с двумя потенциальными инвесторами ведутся переговоры. Якорный резидент промпарка — компания по производству сухих строительных смесей "Кнауф". Помимо готовых земельных участков с подведенными коммуникациями и целого комплекса льгот и преференций, инвесторы могут пользоваться особыми условиями, предусмотренными для резидентов территории опережающего социально-экономического развития: обнуление налогов на имущество и землю, льготный налог на прибыль, а также льготная ставка по страховым взносам.

Сегодня резидентами ТОСЭР "Чапаевск" являются уже 20 компаний с проектами в разных сферах деятельности: создания полиграфических комплексов, производств железобетонных изделий, пластиковой тары, парафармацевтической продукции, электрозаправочной инфраструктуры, а также пищевых и химических производств и др.

В ходе рабочего визита представители регионального минэка пообщались с компаниями, которые уже получили такой статус и в настоящее время реализуют свои проекты, пользуясь расширенными возможностями для быстрого запуска предприятий. Участники совещания обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения, поговорили о возможностях льготного финансирования инвестпроектов и мерах поддержки резидентов.

"В Самарской области каждому инвестору мы предлагаем наилучшие условия работы: целый комплекс мер поддержки, развитые инвестиционные площадки, сопровождение на всех этапах реализации проектов, — перечислил Дмитрий Богданов. — Российские и зарубежные компании высоко ценят партнерство с регионом и те преимущества, которые им готовы здесь предоставить. Результатом такой взаимовыгодной работы становится быстрый запуск производств, создание новых рабочих мест и, как следствие, мощный импульс для развития городских и сельских территорий региона".

Сотрудники минэкономразвития также встретились с представителями малого и среднего бизнеса Чапаевска. В дискуссии приняли участие более 20 предпринимателей, представляющих разные сферы деятельности (торговля, услуги и др.). Основное внимание во время обсуждения было уделено принимаемым мерам поддержки бизнеса и возможностям их своевременного использования. Предприниматели высказали свои предложения по разработке дальнейших механизмов помощи. Все идеи и инициативы, полученные в ходе встречи, будут проработаны и рассмотрены для принятия на региональном уровне, а также направлены в федеральное правительство.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.