Михаил Ковшов: "Нужно быть российскими людьми"

После парада в Самаре 9 мая журналист Волга Ньюс пообщался с теми, кто во время войны были еще детьми, с прекрасной семенной парой, Михаилом Федоровичем и Галиной Николаевной Ковшовыми. Когда началась война Михаилу было 5 лет, а его супруге — на два года меньше. В интервью Волга Ньюс он рассказал о воевавших родственниках, учебе в школе во время войны, патриотизме и секрете семейного счастья, ведь он и супруга прожили вместе уже 63 года.

- В чем секрет семейного счастья? Что нужно делать, что прожить вместе так долго и счастливо?

- Нужно правильно жениться: выбирать красивых, добрых, с хорошим характером.

- То есть вам с супругой повезло?

- Да.

- Что для вас праздник День Победы и военный Парад в Самаре?

- Мне уже много лет. И я хорошо помню войну. Когда она началась, мне было почти шесть лет. Я помню, как на фронт провожали моих родственников. Многие из них не вернулись…. Я их до сих пор помню. У жены служил отец, погиб в августе 1941 года. Его портрет правнуки несли в Бессмертном полку.

- Трудно было во время войны?

- Да, тяжело было. Старался в войну еще и учиться. Помню, как за партой сидели с шапках-ушанках, чернила замерзали в чернильницах, потому что школа, конечно, не отапливалась. Мы все делали, чтобы вырасти достойными наших отцов, дедов.

- Поделитесь, пожалуйста, военными историями, которые слышали от своих родственников.

- У меня был дядя, Василий Федорович Ковшов. Он воевал и прошел всю войну. У него были медали за взятие Кенигсберга, Будапешта, Вены. Он служил разведчиком, прошел всю Европу и вернулся домой только в 1946 году. Он рассказывал про войну. Воспоминаний очень много, долго можно рассказывать.

- Что сегодня хотите сказать подрастающему поколению?

- Нужно быть российскими людьми, прежде всего. Россия многонациональная страна, поэтому я не могу сказать русскими, говорю именно российскими. Не нужно подражать Западу, ничего там хорошего нет. Я много поездил по свету по работе, был в командировке в США. Успел изучить и понять, что ничего там хорошего нет. У нас люди лучше, страна добрее, и ее нужно вечно хранить, беречь.

- У вас много наград. Расскажите про самые значимые?

- Орден Октябрьской революции, Орден Дружбы народов, Орден Почета. Я — почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта России и даже Отличник Просвещения. Помню, в Болгарии мне медаль даже вручал Тодор Живков (генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партим — прим. ВН).

- Получили много поздравлений с Днем Победы?

- К сожалению, многих друзей уже нет… А поздравлений, конечно, много получил. Во-первых, у меня много родни, у меня трое внуков и восемь правнуков. У нас есть старшая внучка Алена, ей 18 лет. Я ей говорю, чтобы она быстрее вышла замуж и родила мне праправнука.

- Она пообещала поторопиться?

- Обещала, обещала (смеется)!