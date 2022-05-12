16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" Анастасия Павлюченкова уступила на старте одиночного турнира в Риме, но выиграла в паре Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме Стали известны соперницы Павлюченковой и Касаткиной в первом круге турнира в Риме Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань"

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом матче ½ финала плей-офф "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" из Ростова-на-Дону — 30:43 (12:20).

Как и тогда, почти два месяца назад в Ростове, вице-чемпионки сделали тактическую ставку на мощный вступительный штурм. И такой расчет опять сработал на все сто. Свои козыри дончанки применяли повсеместно — и в атаке, и в защите, прочитывая комбинации тольяттинок как раскрытую книгу, а в нападении разыгрывали все свои классические многоходовки как по нотам. Да и на посту "номер один" наблюдался очевидный контраст. Анастасия Лагина в гостевой "рамке" отбивала каждый второй мяч, достигнув к перерыву ровно полсотни процентов надежности, тогда как ее волжские визави на двоих отразили только три броска.

Стражница гостей вдобавок к своим профильным успехам присовокупила гол, забитый на 8-й минуте. Перед ее точным попаданием по пустым воротам "Лады" в них обосновалась Валентина Войтулевич. До того момента Дарья Деревень не справилась с пятью бросками кряду. Белоруска своим выходом на поле вроде бы косвенно направила игру на искомый для своей команды курс. Во всяком случае, мяч, который угодил в каркас ее ворот после канонады безупречных "выстрелов" южанок, трибуны воодушевил. Но затем последовал "двушник" у Ольги Щербак, потом — вышеупомянутый гол Лагиной. А на 16-й минуте при счете 7:11 мы внезапно остались… с одним вратарем.

Напрасно Войтулевич бросилась навстречу Юлии Манагаровой, которую подруги по команде длинной передачей отправили на рандеву с Валентиной. В подобных эпизодах дело почти гарантированно оборачивается красной карточкой в случае контакта вратаря с полевым игроком. То же самое произошло и теперь. В результате вместо развития погони (а она незадолго до того казуса начала давать свои плоды, превратив прежние "минус 4" в "минус 2") мы получили еще более серьезный крен в пользу раскуражившихся ростовчанок.

К перерыву в дефиците у "Лады" оказалось уже восемь мячей. Пять минут после антракта соперники бились на равных. А далее произошел очередной рывок гостей. И от ничтожно малых шансов наших отыграться не осталось и следа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5