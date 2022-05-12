Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В первом матче ½ финала плей-офф "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" из Ростова-на-Дону — 30:43 (12:20).
Как и тогда, почти два месяца назад в Ростове, вице-чемпионки сделали тактическую ставку на мощный вступительный штурм. И такой расчет опять сработал на все сто. Свои козыри дончанки применяли повсеместно — и в атаке, и в защите, прочитывая комбинации тольяттинок как раскрытую книгу, а в нападении разыгрывали все свои классические многоходовки как по нотам. Да и на посту "номер один" наблюдался очевидный контраст. Анастасия Лагина в гостевой "рамке" отбивала каждый второй мяч, достигнув к перерыву ровно полсотни процентов надежности, тогда как ее волжские визави на двоих отразили только три броска.
Стражница гостей вдобавок к своим профильным успехам присовокупила гол, забитый на 8-й минуте. Перед ее точным попаданием по пустым воротам "Лады" в них обосновалась Валентина Войтулевич. До того момента Дарья Деревень не справилась с пятью бросками кряду. Белоруска своим выходом на поле вроде бы косвенно направила игру на искомый для своей команды курс. Во всяком случае, мяч, который угодил в каркас ее ворот после канонады безупречных "выстрелов" южанок, трибуны воодушевил. Но затем последовал "двушник" у Ольги Щербак, потом — вышеупомянутый гол Лагиной. А на 16-й минуте при счете 7:11 мы внезапно остались… с одним вратарем.
Напрасно Войтулевич бросилась навстречу Юлии Манагаровой, которую подруги по команде длинной передачей отправили на рандеву с Валентиной. В подобных эпизодах дело почти гарантированно оборачивается красной карточкой в случае контакта вратаря с полевым игроком. То же самое произошло и теперь. В результате вместо развития погони (а она незадолго до того казуса начала давать свои плоды, превратив прежние "минус 4" в "минус 2") мы получили еще более серьезный крен в пользу раскуражившихся ростовчанок.
К перерыву в дефиците у "Лады" оказалось уже восемь мячей. Пять минут после антракта соперники бились на равных. А далее произошел очередной рывок гостей. И от ничтожно малых шансов наших отыграться не осталось и следа.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!