Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В первом матче ½ финала плей-офф "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" из Ростова-на-Дону — 30:43 (12:20).

Как и тогда, почти два месяца назад в Ростове, вице-чемпионки сделали тактическую ставку на мощный вступительный штурм. И такой расчет опять сработал на все сто. Свои козыри дончанки применяли повсеместно — и в атаке, и в защите, прочитывая комбинации тольяттинок как раскрытую книгу, а в нападении разыгрывали все свои классические многоходовки как по нотам. Да и на посту "номер один" наблюдался очевидный контраст. Анастасия Лагина в гостевой "рамке" отбивала каждый второй мяч, достигнув к перерыву ровно полсотни процентов надежности, тогда как ее волжские визави на двоих отразили только три броска.

Стражница гостей вдобавок к своим профильным успехам присовокупила гол, забитый на 8-й минуте. Перед ее точным попаданием по пустым воротам "Лады" в них обосновалась Валентина Войтулевич. До того момента Дарья Деревень не справилась с пятью бросками кряду. Белоруска своим выходом на поле вроде бы косвенно направила игру на искомый для своей команды курс. Во всяком случае, мяч, который угодил в каркас ее ворот после канонады безупречных "выстрелов" южанок, трибуны воодушевил. Но затем последовал "двушник" у Ольги Щербак, потом — вышеупомянутый гол Лагиной. А на 16-й минуте при счете 7:11 мы внезапно остались… с одним вратарем.

Напрасно Войтулевич бросилась навстречу Юлии Манагаровой, которую подруги по команде длинной передачей отправили на рандеву с Валентиной. В подобных эпизодах дело почти гарантированно оборачивается красной карточкой в случае контакта вратаря с полевым игроком. То же самое произошло и теперь. В результате вместо развития погони (а она незадолго до того казуса начала давать свои плоды, превратив прежние "минус 4" в "минус 2") мы получили еще более серьезный крен в пользу раскуражившихся ростовчанок.

К перерыву в дефиците у "Лады" оказалось уже восемь мячей. Пять минут после антракта соперники бились на равных. А далее произошел очередной рывок гостей. И от ничтожно малых шансов наших отыграться не осталось и следа.