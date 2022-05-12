ВТБ запустил сервис расчетов с самозанятыми для бизнеса через СБП

ВТБ запустил сервис "Расчеты с самозанятыми" в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. С помощью нового решения клиенты ВТБ смогут ускорить проведение платежей в адрес самозанятых, обслуживающихся в любом банке, и сэкономить благодаря фиксированной комиссии от суммы перевода. Сервис подходит компаниям среднего и малого бизнеса, независимо от количества самозанятых исполнителей, с которыми они сотрудничают.
Сервис автоматически проверяет наличие статуса самозанятости у исполнителя перед перечислением средств, что исключает риски расчетов с контрагентами, снявшимися с учета. Для совершения платежа не нужно вводить реквизиты счета исполнителя — перевод средств доступен по номеру телефона, а самозанятому подрядчику деньги поступят моментально через Систему быстрых платежей.
"Раньше ИП и юридическим лицам приходилось вручную проверять статус самозанятого на сайте ФНС, а затем совершать перевод в адрес исполнителя по обычному тарифу, применяемому для платежей в адрес физлиц − комиссия могла достигать 10%. Для предпринимателей это влекло за собой дополнительные затраты как временные, так и финансовые. Благодаря новому решению ВТБ пользователи могут оплачивать услуги подрядчиков с помощью смартфона за пару кликов, а комиссия при этом будет составлять всего 2,5%. Это значительно упростит расчеты и сделает работу с самозанятыми исполнителями более быстрой, удобной и выгодной", − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Воспользоваться новым сервисом могут все юридические лица и предприниматели с расчетными счетами в ВТБ. Услуга предоставляется бесплатно.
Подробная информация по установке мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite размещена на сайте банка.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?