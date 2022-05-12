Глава ГИСН Владимир Захарин арестован и согласился сотрудничать со следствием

В четверг, 12 мая, судья Самарского района Самары Марина Титовец рассмотрела ходатайство следствия об аресте руководителя государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина.

"Отец двойняшек 12 лет — мальчика и девочки. Опекун недееспособной мамы. Не был судим ранее. Задержан 11 мая, в 9:00, на работе", — рассказал о себе Захарин.

"В производстве находится уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь.

Речь идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура".

Также следствие считает, что подозреваемый может оказать влияние на свидетелей и, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью. Поэтому следователь и попросил арестовать Захарина на два месяца.

"Свидетель Черкасов опасается субъективно или объективно?" — поинтересовалась судья.

Следователь отметил, что свидетель высказывал опасения. А Захарин — начальник Черкасова и может его уволить или сделать еще что-то нехорошее. "На момент допроса угроз не имелось", — отметил следователь.

Сам Захарин сообщил в суде, что изначально не отказывался давать показания: "У меня просто не было защитника моего, кто бы мне мог объяснить, что от меня требуется. Я вчера объяснил, что готов давать показания и заключить доследственные соглашения. А вообще я подписываю распоряжения, утверждающие заключения. Да, я сознаю, что подписал с недоделками на объекте, но не было корысти или угрозы жизни".

На вопросы суда Захарин заявил, что не понимает, какие к нему претензии у следствия. "Из меня сделали такого монстра. Но я не преступник, Ваша Честь. Угрожать кому-то, жизни и здоровью — это вообще не в моих правилах", — сообщил глава ГИСН Владимир Захарин.

Прокурор поддержал ходатайство следствия. В итоге Захарин сказал, что готов сотрудничать и давать показания, просил отправить его под домашний арест.

Суд в итоге решил отправить чиновника под арест.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн выложил в своем телеграм-канале датированное 10 мая постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГИСН. Из него следует, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве дома культуры в п. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.