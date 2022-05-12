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ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем трат по картам банка на поездки по железной дороге за 1–5 мая достиг 420 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январским праздникам.

Всего за первую половину праздничных дней клиенты ВТБ потратили на путешествия 4,2 млрд рублей — незначительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 8% к маю и на 20% — к началу текущего года.

В праздники всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 5 дней почти 420 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть.

Чаще россияне стали пользоваться и междугородными автобусами — клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили количество транзакций в этой категории к январю и на 37% — к маю прошлого года. Объем трат на билеты тоже вырос, хотя и менее значительно — на 39% к маю и на 29% к январю, до 73 млн рублей. А вот расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов, наоборот, снизились к прошлому маю на 30% и составили 23 млн рублей.

Кроме того, увеличилась популярность экскурсий: на них клиенты ВТБ за 1–5 мая направили почти 560 млн рублей. Это на 13% превышает показатель мая 2021 года и на 60% больше январских значений. Траты на размещение в гостиницах составили порядка 270 млн рублей. В российских ресторанах и барах клиенты ВТБ за этот период потратили 2,2 млрд рублей — на 6% меньше, чем год назад, при этом количество чеков осталось на том же уровне.

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