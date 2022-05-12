ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

Объем трат по картам банка на поездки по железной дороге за 1–5 мая достиг 420 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январским праздникам.
Всего за первую половину праздничных дней клиенты ВТБ потратили на путешествия 4,2 млрд рублей — незначительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 8% к маю и на 20% — к началу текущего года.
В праздники всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 5 дней почти 420 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть.
Чаще россияне стали пользоваться и междугородными автобусами — клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили количество транзакций в этой категории к январю и на 37% — к маю прошлого года. Объем трат на билеты тоже вырос, хотя и менее значительно — на 39% к маю и на 29% к январю, до 73 млн рублей. А вот расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов, наоборот, снизились к прошлому маю на 30% и составили 23 млн рублей.
Кроме того, увеличилась популярность экскурсий: на них клиенты ВТБ за 1–5 мая направили почти 560 млн рублей. Это на 13% превышает показатель мая 2021 года и на 60% больше январских значений. Траты на размещение в гостиницах составили порядка 270 млн рублей. В российских ресторанах и барах клиенты ВТБ за этот период потратили 2,2 млрд рублей — на 6% меньше, чем год назад, при этом количество чеков осталось на том же уровне.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?