16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для "аннулирования кредита" тольяттинка перечислила мошенникам 2,7 млн рублей Глава ГИСН Владимир Захарин арестован и согласился сотрудничать со следствием Пьяный житель Самарской области застрелил знакомого, показывая ружье Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия Главбуха образовательного учреждения в Самаре подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Преступления Происшествия

Для "аннулирования кредита" тольяттинка перечислила мошенникам 2,7 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти специалисту одного из крупных производственных объединений — 53-летней женщине поступило несколько телефонных звонков с различных номеров.

Неизвестный представился работником банка и сообщил, хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на ее имя кредита. Аферист сообщил, для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму на имя заявителя, далее деньги поступят на счет, указанной им карты, а затем вернуться обратно банку, и таким образом кредит будет погашен.

Женщина поверила мошеннику, взяла кредит и перевела на указанный злоумышленником счет более 2,7 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5