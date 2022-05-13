Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах

Банк России начинает публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан. Одновременно в разделе будут представлены рекомендации по противодействию злоумышленникам.
"Мы открываем этот раздел для того, чтобы своевременно рассказывать людям о новых сценариях, которые придумывают злоумышленники. Чтобы методы убеждения, которые они используют, разбивались о знания. Предупрежден — значит вооружен. Надеемся, что все наши действия, в том числе и открытие нового раздела, снизят для граждан риски потери денег", — отметил директор Департамента информационной безопасности Вадим Уваров.
Информация будет регулярно обновляться.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?