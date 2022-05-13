Всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни" состоялся в Москве в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. Банк "Открытие" выступил официальным партнером форума. Представители банка входили в жюри премии "Бизнес-Успех" для компаний малого и среднего бизнеса.

XI ежегодный финал премии "Бизнес-Успех" в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса — территория жизни" объединил более двух тысяч участников и предпринимателей со всей страны.

Организаторами выступают Корпорация "Синергия", общероссийские общественные организации "ОПОРА РОССИИ" и "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

В рамках форума состоялась пленарная сессия "Бизнес в России: окно возможностей", на которой сессии обсуждались вопросы развития бизнеса в текущих реалиях и меры господдержки малого и среднего предпринимательства.

После пленарной сессии были подведены итоги премии "Бизнес-Успех" и определены 15 победителей в различных номинациях. Банк "Открытие" выступил официальным партнером спонсором номинации "Цифровая экономика". Победитель номинации Олег Ной с проектом agroglobal.pro получил в качестве приза учебный модуль "Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA" Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.