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Банк "Открытие" наградил победителей премии "Бизнес-Успех" в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса — территория жизни"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни" состоялся в Москве в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. Банк "Открытие" выступил официальным партнером форума. Представители банка входили в жюри премии "Бизнес-Успех" для компаний малого и среднего бизнеса.

XI ежегодный финал премии "Бизнес-Успех" в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса — территория жизни" объединил более двух тысяч участников и предпринимателей со всей страны.

Организаторами выступают Корпорация "Синергия", общероссийские общественные организации "ОПОРА РОССИИ" и "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

В рамках форума состоялась пленарная сессия "Бизнес в России: окно возможностей", на которой сессии обсуждались вопросы развития бизнеса в текущих реалиях и меры господдержки малого и среднего предпринимательства.

После пленарной сессии были подведены итоги премии "Бизнес-Успех" и определены 15 победителей в различных номинациях. Банк "Открытие" выступил официальным партнером спонсором номинации "Цифровая экономика". Победитель номинации Олег Ной с проектом agroglobal.pro получил в качестве приза учебный модуль "Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA" Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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