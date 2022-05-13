В Самаре перед судом предстали возможные члены группировки Татарина

Суд Промышленного района Самары разбирается в уголовном деле о грабеже и вымогательстве в среде строителей. На скамье подсудимых оказались возможные члены "группировки Татарина": Агеев (вероятный лидер), Григорян, Кригер, Родионов, Денисов, Чергизов.
По предварительной версии, при строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" - "Альфа-Регионстрой", выполняя земляные работы. И с сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.
Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем оставшиеся без денег строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям спортивного телосложения, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".
Итак, спортивного вида люди и должники встретились в кафе "Трое". Беседа имела не совсем положительный результат. В результате у должников забрали машину BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей.
Потерпевшие обратились к правоохранителям. Остросюжетная история заинтересовала сотрудников отдела УФСБ по Самарской области, в работу которого входит борьба с этническими ОПГ. Действия "спортсменов" позже были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".
Подсудимые с обвинением не согласились. В частности, они говорят, что ничего не вымогали, а просто хотели получить оплату своей работы. Ну и машину прихватили до поступления оплаты.
"Свидетель Мукоян во время судебного следствия пояснил, что Мельянец и Путилин действительно были должны ему деньги за работы, выполненные фирмой Мукояна - ООО "Альфа-Регионстрой" - на строительстве Ледового дворца. Мукоян, в свою очередь, также был должен деньги своим контрагентам, по поводу этого долга он общался с подсудимым Григоряном и даже отдал ему какие-то деньги", - пояснил адвокат Кригера Максим Ткач.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.