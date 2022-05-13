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В Самаре перед судом предстали возможные члены группировки Татарина Суд может пересмотреть приговор экс-депутату Денису Штейну Тольяттинского застройщика Сергея Кочуру осудили за обман дольщиков Экс-директору нацпарка "Самарская Лука" запросили семь лет лишения свободы Обвиненный во взятке ФСБ бизнесмен обратится в Верховный Суд

Суды Происшествия

В Самаре перед судом предстали возможные члены группировки Татарина

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары разбирается в уголовном деле о грабеже и вымогательстве в среде строителей. На скамье подсудимых оказались возможные члены "группировки Татарина": Агеев (вероятный лидер), Григорян, Кригер, Родионов, Денисов, Чергизов.

По предварительной версии, при строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" - "Альфа-Регионстрой", выполняя земляные работы. И с сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.

Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем оставшиеся без денег строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям спортивного телосложения, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".

Итак, спортивного вида люди и должники встретились в кафе "Трое". Беседа имела не совсем положительный результат. В результате у должников забрали машину BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей.

Потерпевшие обратились к правоохранителям. Остросюжетная история заинтересовала сотрудников отдела УФСБ по Самарской области, в работу которого входит борьба с этническими ОПГ. Действия "спортсменов" позже были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".

Подсудимые с обвинением не согласились. В частности, они говорят, что ничего не вымогали, а просто хотели получить оплату своей работы. Ну и машину прихватили до поступления оплаты.

"Свидетель Мукоян во время судебного следствия пояснил, что Мельянец и Путилин действительно были должны ему деньги за работы, выполненные фирмой Мукояна - ООО "Альфа-Регионстрой" - на строительстве Ледового дворца. Мукоян, в свою очередь, также был должен деньги своим контрагентам, по поводу этого долга он общался с подсудимым Григоряном и даже отдал ему какие-то деньги", - пояснил адвокат Кригера Максим Ткач.

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