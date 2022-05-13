Завершено строительство котельной для ПАО "ТОАЗ"

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" завершили строительно-монтажные работы по возведению передвижной блочно-модульной котельной мощностью 5,5 МВт для публичного акционерного общества "Тольяттиазот" (ПАО "ТОАЗ") — одного из крупнейших предприятий химической промышленности России.
Газовая компания выполнила полный комплекс работ по строительству объекта: проектирование, доставку и монтаж здания, подведение инженерных коммуникаций, пуско-наладочные работы.
Новая котельная существенно улучшает качество теплоснабжения санатория "Надежда", где проходят санаторно-курортное лечение сотрудники ПАО "ТОАЗ".
"Объект сложный для монтажа: строительство велось в лесной зоне. Проект предполагал установку 30-метровой трубы. Строительно-монтажные работы завершены, котельная запущена в эксплуатацию", — отметил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
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