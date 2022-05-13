Завершено строительство котельной для ПАО "ТОАЗ"

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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" завершили строительно-монтажные работы по возведению передвижной блочно-модульной котельной мощностью 5,5 МВт для публичного акционерного общества "Тольяттиазот" (ПАО "ТОАЗ") — одного из крупнейших предприятий химической промышленности России.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"