Юбилейный международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" пройдет в Тульской области

X международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2022" пройдет в этом году с 27 июня по 7 июля на территории базы отдыха "Шахтер" в Алексинском районе Тульской области. Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Правительство Тульской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным предприятиям.
Традиционно программа мероприятия будет разделена на четыре блока: образовательный, деловой, культурный и спортивный.
В качестве спикеров перед участниками выступят руководители и специалисты более чем 60 крупнейших российских компаний, а также научные и общественные деятели, преподаватели ведущих российских и зарубежных технических вузов, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти. В рамках экскурсионной программы участники посетят предприятия машиностроительной отрасли Тульской области, чтобы на практике увидеть промышленное производство.
Инженеры получат новые знания и навыки в форматах мастер-классов, панельных дискуссий, круглых столов, лекций и семинаров, ознакомятся с новейшими разработками и технологиями российской промышленности. Также организаторами предусмотрены творческие и интеллектуальные конкурсы, командообразующие и соревновательные мероприятия.
За все время проведения "Инженеров будущего" участниками форума стали более 15 000 человек из России, стран СНГ и зарубежья. Это представители более 400 промышленных компаний, аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов России.
Новикомбанк, со своей стороны, также поддерживает инициативы Ростеха и Союза машиностроителей России, которые уделяют особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов и обеспечивают меры их социальной поддержки на предприятиях и в учебных заведениях. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
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Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?