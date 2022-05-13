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Юбилейный международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" пройдет в Тульской области

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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X международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2022" пройдет в этом году с 27 июня по 7 июля на территории базы отдыха "Шахтер" в Алексинском районе Тульской области. Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Правительство Тульской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным предприятиям.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Традиционно программа мероприятия будет разделена на четыре блока: образовательный, деловой, культурный и спортивный.

В качестве спикеров перед участниками выступят руководители и специалисты более чем 60 крупнейших российских компаний, а также научные и общественные деятели, преподаватели ведущих российских и зарубежных технических вузов, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти. В рамках экскурсионной программы участники посетят предприятия машиностроительной отрасли Тульской области, чтобы на практике увидеть промышленное производство.

Инженеры получат новые знания и навыки в форматах мастер-классов, панельных дискуссий, круглых столов, лекций и семинаров, ознакомятся с новейшими разработками и технологиями российской промышленности. Также организаторами предусмотрены творческие и интеллектуальные конкурсы, командообразующие и соревновательные мероприятия.

За все время проведения "Инженеров будущего" участниками форума стали более 15 000 человек из России, стран СНГ и зарубежья. Это представители более 400 промышленных компаний, аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов России.

Новикомбанк, со своей стороны, также поддерживает инициативы Ростеха и Союза машиностроителей России, которые уделяют особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов и обеспечивают меры их социальной поддержки на предприятиях и в учебных заведениях. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

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