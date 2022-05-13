16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией

Банки Финансы

Банк "Открытие": 74% жителей ПФО готовы пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти три четверти жителей Приволжского федерального округа поддерживают идею правительства создать российский аналог AppStore и Google Play и намерены им пользоваться. Лишь 3% жителей округа не пользуются соцсетями. 26% продолжают пользоваться заблокированными в России соцсетями и сервисами (Facebook, Инстаграм и другими) через VPN. Таковы результаты опроса* банка "Открытие".

93% жителей нашего округа пользуются соцсетями более 5 лет, 4% — менее 5 лет, 3% заявили, что не пользуются соцсетями принципиально.

После блокировки в России Facebook, Инстаграм и других соцсетей и сервисов 35% перестали ими пользоваться принципиально. Еще 8% перестали пользоваться из-за страха, что это станет нелегально.

32% сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 26% не перестали пользоваться Facebook, Инстаграм и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом.

Российские соцсети и сервисы (ВКонтаке, Одноклассники) имеют широкое проникновение. Регулярно ими пользуются 93% опрошенных. Еще 2% жителей округа начали пользоваться ими после блокировки иностранных соцсетей. 2% не пользуются российскими соцсетями и сервисами, но хотят начать. Таким образом, 97% жителей округа пользуются или хотят начать пользоваться российскими соцсетями и сервисами. 3% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.

Идея правительства РФ создать национальный аналог ставшим недоступными или ограниченно доступными в России онлайн-магазинам приложений AppStore и Google Play пользуется большой популярностью. 74% заявили, что будут пользоваться российским онлайн-магазином. 6% относятся к этой идее отрицательно и считают, что эффективный аналог международным онлайн-магазинам приложений в России создать не получится. 8% заявили, что все равно будут искать способы пользоваться AppStore и Google Play. 12% вообще не пользуются подобными сервисами.

*Опрос проведен банком "Открытие" 4–11 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5