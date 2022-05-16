Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Риме в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова на турнире в Риме в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой обыграла со счетом 1:6, 6:4, 10:7 канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.

Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:4 [10:7]. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Их соперницы сделали один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта из семи и допустили одну двойную ошибку.

"Спасибо, Рим, было весело. Вероника, турнир в Риме, моему колену пришел конец после фотографий, я не шучу", - написала Павлюченкова в соцсетях.

Кудерметова выиграла четвертый титул в парном разряде. Для Павлюченковой эта победа стала шестой в парном разряде.