Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом

Россельхозбанк запускает новое туристическое направление на платформе Своё За городом — агротуризм для корпоративных клиентов. Инициатива отвечает на рост спроса на корпоративный туризм и способствует поддержке проектов АПК.

Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.

Высокий спрос на агро-, эко- и гастротуры послужил драйвером к диверсификации туризма по целевым аудиториям. РСХБ, отмечая возросшее количество запросов от юридических лиц на агротуры, принял решение расширить линейку своих туристических предложений.

Пилотный проект в направлении корпоративного туризма на платформе Своё За городом запускается в июне 2022. Он будет включать в себя 5 туров на 5 разных ферм. Для старта проекта была выбрана Московская область, которая, например, предлагает поездку на страусиную ферму "Русский Страус".

"За время пандемии общение между коллегами во многих организациях перешло в онлайн-формат. Это сказалось на продуктивности сотрудников и общих результатах работы, — отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. — Мы верим, что совместные корпоративные поездки, к тому же такие интересные и познавательные, как предлагает платформа Своё За городом, положительно скажутся на атмосфере в коллективе и повысят эффективность как отдельно взятых сотрудников, так и всей компании. К тому же офисные работники смогут познакомиться с сельским хозяйством и узнать больше о жизни на ферме".

РСХБ планирует расширить географию корпоративных фермерских туров до 15 вариантов, среди которых будут маршруты в Краснодарский край, Ленинградскую область и на побережье Черного моря.