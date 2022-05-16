Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом

Россельхозбанк запускает новое туристическое направление на платформе Своё За городом — агротуризм для корпоративных клиентов. Инициатива отвечает на рост спроса на корпоративный туризм и способствует поддержке проектов АПК.
Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.
Высокий спрос на агро-, эко- и гастротуры послужил драйвером к диверсификации туризма по целевым аудиториям. РСХБ, отмечая возросшее количество запросов от юридических лиц на агротуры, принял решение расширить линейку своих туристических предложений.
Пилотный проект в направлении корпоративного туризма на платформе Своё За городом запускается в июне 2022. Он будет включать в себя 5 туров на 5 разных ферм. Для старта проекта была выбрана Московская область, которая, например, предлагает поездку на страусиную ферму "Русский Страус".
"За время пандемии общение между коллегами во многих организациях перешло в онлайн-формат. Это сказалось на продуктивности сотрудников и общих результатах работы, — отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. — Мы верим, что совместные корпоративные поездки, к тому же такие интересные и познавательные, как предлагает платформа Своё За городом, положительно скажутся на атмосфере в коллективе и повысят эффективность как отдельно взятых сотрудников, так и всей компании. К тому же офисные работники смогут познакомиться с сельским хозяйством и узнать больше о жизни на ферме".
РСХБ планирует расширить географию корпоративных фермерских туров до 15 вариантов, среди которых будут маршруты в Краснодарский край, Ленинградскую область и на побережье Черного моря.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?