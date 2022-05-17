Центр аналитики и экспертизы "ПСБ Аналитика" представил обзор российского и мирового урожая зерновых за 2021 год

Также центр подготовил прогноз на 2022 год.

Мировой урожай зерновых

По итогам 2021 года общий урожай зерновых и зернобобовых, по данным USDA, в мире вырос на 2,6% г/г и составил 2,8 млрд т. Наибольший рост пришелся на кукурузу, что полностью нивелировало просадку по ячменю. Падение урожая пшеницы в Канаде и России было компенсировано восстановлением урожая в ЕС и рекордными показателями в Марокко и Украине.

По нашим оценкам, валовый сбор зерновых в мире в 2022 году снизится на 10 млн т (-0,3% г/г) — до 2,78 млрд т из-за уменьшения сбора кукурузы в США вследствие высоких цен на удобрения, из-за чего локальным аграриям приходится отказываться от данной культуры в пользу масличных культур. Объем урожая зерновых снизится также и из-за Ла-Ниньи, в результате чего в Аргентине наблюдается недостаток осадков и падения урожая зерновых. Также рекордная за последние 122 года засуха в Индии негативно скажется на объеме сбора культур. Отдельно отметим, что урожай в Украине, являющейся одним из крупнейших экспортеров кукурузы, снизится из-за сокращения площадей под посевы. Впрочем, восстановление урожая пшеницы в России, а также высокие показатели в Австралии, которые могут оказаться немного ниже данных прошлого года, частично это компенсируют.

Ожидаем, что мировые цены на зерно будут держаться выше 370 долларов за тонну. Среднегодовой показатель может увеличиться на 18% г/г.

Российский урожай зерновых

По итогам прошедшего года урожай зерновых и зернобобовых в России упал на 9,6% г/г — до 120,7 млн т. Наибольшее снижение наблюдалось по пшенице (-11,6% г/г) и ячменю (-14,1% г/г). Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями в конце 2020 года, из-за чего погибла значительная часть озимых культур. Из-за неурожая цены в ЦФО на пшеницу за 2021 г. выросли до 16,8 тыс. руб./т (+49% г/г), на ячмень — до 15,3 тыс. руб./т (+50% г/г), а на кукурузу рост составил 53%, до 14,7 тыс. руб./т.

Ожидаем, что объем урожая 2022 г. составит 129,6 млн т (+7,4% г/г). Во многом это будет обеспечено хорошим состоянием озимых, чему способствовало достаточное количество осадков осенью и высокий снежный покров зимой. По нашим оценкам, из-за роста мировых цен на продовольствие среднегодовые цены на пшеницу в ЦФО вырастут на 15% и составят 18 120 руб./т.