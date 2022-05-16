Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина стала первой ракеткой России и поднялась с 23-й на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина стала первой ракеткой России, обойдя в рейтинге уроженку Самары Анастасию Павлюченкову, сообщает tass.ru.

Кроме того, Дарья также поднялась с 23-й на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Лидером рейтинга остается Ига Свёнтек из Польши, которая выиграла турнир в Риме. Вторую позицию занимает чешка Барбора Крейчикова, третью - испанка Паола Бадоса.