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Баскетбол Спорт

Сергей Базаревич возглавит БК "Самара"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сергей Базаревич станет главным тренером "Самары", пишет championat.com.

Базаревич раньше руководил самарскими "Красными Крыльями".

Во вторник, 17 мая, стало известно, что вице-чемпион мира Игорь Грачев, возглавлявший "Самару" с 2017 г., покидает свой пост. Под руководством Грачева самарский клуб дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021) и дважды взял Кубок России (2020, 2022).

Как пишет "Матч.ТВ", Базаревич отказался от комментариев о возможном назначении в "Самару".

"Пока мне нечего комментировать. Когда можно что-то комментировать? Когда случится что-то, тогда и можно будет. Когда? Никто не знает. У вас больше информации. Извините, я не буду ничего сейчас комментировать", — сказал Базаревич.

 

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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