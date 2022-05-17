Сергей Базаревич возглавит БК "Самара"

Сергей Базаревич станет главным тренером "Самары", пишет championat.com.

Базаревич раньше руководил самарскими "Красными Крыльями".

Во вторник, 17 мая, стало известно, что вице-чемпион мира Игорь Грачев, возглавлявший "Самару" с 2017 г., покидает свой пост. Под руководством Грачева самарский клуб дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021) и дважды взял Кубок России (2020, 2022).

Как пишет "Матч.ТВ", Базаревич отказался от комментариев о возможном назначении в "Самару".

"Пока мне нечего комментировать. Когда можно что-то комментировать? Когда случится что-то, тогда и можно будет. Когда? Никто не знает. У вас больше информации. Извините, я не буду ничего сейчас комментировать", — сказал Базаревич.