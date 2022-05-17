ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

ВТБ подписал кредитные соглашения с клиентами на сумму 163 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Одними из первых участниками программы стали компании из металлургической, химической и лесопромышленной отрасли.

"Клиенты ВТБ — ведущие российские компании разных секторов и отраслей. Поддержка их социально-значимой деятельности в текущей рыночной ситуации — одна из весомых мер по стабилизации экономики. Льготные кредиты позволят нашим клиентам сохранить рабочие места, обеспечить устойчивую работу производственных мощностей и продолжить предоставлять качественные услуги. Программы господдержки доказали свою эффективность, мы видим большой спрос со стороны клиентов и надеемся расширить свое участие в программе Минпромторга", − сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.

"Программы господдержки системообразующих организаций востребованы у клиентов среднего и малого бизнеса. Среди наших заемщиков по программе Минпромторга — десятки ведущих производителей во всех регионах России из химической, металлургической, фармацевтической, легкой промышленности и других отраслей. Эти предприятия оказывают существенное влияние на развитие экономики и социальной сферы, поэтому для ВТБ стратегически важно обеспечить им доступ к льготному финансированию", − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

На стадии рассмотрения в работе у банка находятся заявки объемом более 260 млрд рублей.