Банк "Открытие" предоставит начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов

Правительство Москвы предоставляет поручительства и субсидирует ставки по займам для начинающих предпринимателей. В рамках городской программы льготного кредитования малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не больше года назад, могут на особых условиях привлечь финансирование в банке "Открытие".

C учетом субсидирования ставки начинающие предприниматели — клиенты банка "Открытие" — смогут получить кредиты под ноль процентов годовых. Сниженная ставка будет действовать в течение года. Заем выдается сроком до трех лет, максимальная сумма — пять миллионов рублей.

Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.

"Программа Правительства Москвы позволяет получить доступ к финансированию начинающим предпринимателям — тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. От этого напрямую зависит успех каждого нового бизнеса", — отметила директор департамента кредитных продуктов и технологий блока малый и средний бизнес банка "Открытие" Елена Куроптева.

"Город выступает поручителем и субсидирует 14 процентов ставки по кредиту — на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях — вплоть до ноля процентов годовых", — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.